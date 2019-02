Mateusz Kokoszkiewicz: Dlaczego jako Zieloni zdecydowaliście się na start wspólnie z Koalicją Europejską, z PO i SLD, a zapewne z PSL i Nowoczesną?

Małgorzata Tracz: Ze względu na sytuację w Polsce. Wybory europejskie to ważny krok przed wyborami do Sejmu, wiele zależy od ich wyniku. Jesteśmy zakorzenieni w Europejskiej Partii Zielonych i chcemy wzmocnić ich frakcję w Parlamencie Europejskim.

Koalicja to realna szansa, by słyszalny był nasz głos w sprawie transformacji energetycznej i walki ze zmianami klimatu, a zwłaszcza wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach rozmów o koalicji ten temat był jedynym z głównych ustaleń, jest to coś, co łączy, a nie dzieli.

Jakie macie oczekiwania co do miejsc na listach?

– Na pewno chcemy zorganizować silną kampanię, aby wyborcy mieli okazję zagłosować na Zielonych. Stawiamy na kilka osób, które poprowadzą intensywną kampanię do europarlamentu, jak Miłosława Stępień w Wielkopolsce, Ewa Suffin-Jacquemaret w Małopolsce czy Urszula Zielińska w Warszawie. To trzy ekspertki od energii, dzięki którym ten temat jest widoczny.