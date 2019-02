Od 1 maja we Wrocławiu parkingi „Park & Ride” (parkuj i jedź) w dziewięciu lokalizacjach będą kontrolowane i dostępne tylko dla kierowców z ważnymi biletami MPK: z czasowym co najmniej 24-godzinnym, imiennym, na okaziciela lub z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów.

Szlabany zagrodzą wjazd na parkingi: w rejonie pętli tramwajowej Leśnica, przy przystankach komunikacji miejskiej na: Kosmonautów-Boguszowskiej, Kosmonautów-Fieldorfa, Ślężnej-Kamiennej, Bardzkiej-Świeradowskiej, Opolskiej-Głubczyckiej, Opolskiej-Karwińskiej oraz w rejonie przystanków kolejowych Wrocław Kuźniki i Wrocław Grabiszyn.

Projekt uchwały w tej sprawie jest już przygotowany i trafi na sesję rady miejskiej w ten czwartek. Urzędnicy magistratu uzasadniają, że parkingi budowane były „dla wsparcia korzystania z przewozów kolejowych, tramwajowych i autobusowych, a nie dla ułatwienia parkowania w rejonach, gdzie występuje deficyt powierzchni parkingowej”.