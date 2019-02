W czwartek radni miejscy mają podjąć decyzję o przyszłości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, w którym jest niemal 200 uczniów. Władze Wrocławia chcą go oddać Ewangelickiemu Centrum Diakonii i Edukacji, na co nie zgadzają się rodzice dzieci i nauczyciele. Domagają się przeniesienia placówki do innego budynku. Powód?

-To miejsce nie nadaje się do prowadzenia zajęć i rehabilitacji – przekonywał radnych na Komisji Edukacji i Młodzieży Andrzej Żabski, którego syn w ośrodku przy ul. Lutra jest od kilku miesięcy.

On i pozostali uczniowie, podkreślali inni rodzice m.in. w liście otwartym do radnych i prezydenta Wrocławia, mają ograniczony dostęp do stołówki, placu zabaw i boiska. „Są zmuszeni do korzystania z dwóch budynków, zbyt małej liczby i nieprzystosowanych toalet. Brakuje im prawidłowo dostosowanej sali gimnastycznej, pomieszczeń na sale do terapii i szatnie”. Oddanie ośrodka ewangelikom niczego w sytuacji dzieci nie zmieni. Ba, pogorszy ją nawet.