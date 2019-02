Hulajnogi elektryczne we Wrocławiu cieszą się dużą popularnością. Każdego dnia widać mieszkańców korzystających z pojazdów firmy Lime, która wprowadziła je jesienią zeszłego roku. Lime to amerykański start-up wspierany przez Google i Ubera. Koszt to 2 zł opłaty startowej i 50 gr za każdą minutę użytkowania. Hulajnoga rozpędza się nawet do 25 km/h i można ją zostawić w dowolnym miejscu.

- To dla nas duży problem. Niewidomi potykają się o pozostawione na środku chodnika hulajnogi. Otrzymujemy sporo skarg - mówi Anna Jaworska, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych z Okręgu Dolnośląskiego. I dodaje: - Trzeba uświadamiać użytkowników, żeby ich nie przewracali.

Jak jeździć na hulajnodze? Miasto nauczy

Firma Lime zapewnia, że dostrzega problem i chce go rozwiązać, organizując akcje edukacyjne związane z parkowaniem. Wesprze ich w tym miasto.

- Najważniejsze jest edukowanie użytkowników w zakresie prawidłowego korzystania z udostępnionych urządzeń. Dlatego wspólnie z Lime chcemy przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną. Dotyczy to zarówno prawidłowej jazdy, jak i pozostawiania hulajnóg w bezpiecznym, niezagrażającym nikomu miejscu - wyjaśnia Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu we wrocławskim magistracie.