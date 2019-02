Schetyna, który spotkał się z dziennikarzami we Wrocławiu, odniósł się do publikowanych przez „Wyborczą” od kilkunastu dni dokumentów w sprawie planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji w dwa wieżowce i związków z tą sprawą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Patologiczna polityka"

Według przewodniczącego PO świadczą one o „patologicznej polityce PiS”.

- Jak inaczej ocenić sytuację, w której prezes największej rządzącej partii, człowiek uważający się za nadprezydenta i nadpremiera jest oskarżany przez osobę, składającą zeznania pod przysięgą, o korupcję? - pytał Schetyna.

- To standardy Ukrainy Wiktora Janukowycza. Kraju, który jest niepraworządny, niedemokratyczny, a jego kierownictwo walczy z demokracją i cywilizacją zachodnią tylko po to, by pozostać bezkarnym. W sprawie spółki Srebrna nie wypowiadają się członkowie jej zarządu, a jedynie politycy PiS, potwierdzając tym samym, że sprawy partii i spółki są absolutnie połączone i realizują wspólne interesy.