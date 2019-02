Wielki biały napis "Jezus jest królem" pojawił się na murze zabytkowego Nowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Lotniczej w nocy ze środy na czwartek.

- Niestety, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. To bardzo smutne. To czynny cmentarz, na którym chowamy naszych bliskich - komentowała "Wyborczej" w sobotę Klara Kołodziejska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Mówiła, że o sprawie powiadomiono policję, a napis wkrótce zostanie usunięty.

Tego samego dnia zobaczył go aktywista i działacz społeczny Robert Wagner.

Zadzwonił do Klary Kołodziejskiej, mówiąc, że chciałby zmyć hasło. Gdy otrzymał zgodę, stworzył na Facebooku wydarzenie, żeby zachęcić innych wrocławian i wrocławianki do wspólnego usuwania napisu.

- "Pokażmy, że we Wrocławiu jest wielu, którzy nie godzą się na takie akty wandalizmu" - apelował.

Dzisiaj, w niedzielę 17 lutego, około godz. 14, wraz z dziesięcioma butelkami rozpuszczalnika, rękawicami i wiadrami, przyszedł pod cmentarz. Podobnie uczyniło kilkadziesiąt innych mieszkańców Wrocławia. Niektórzy przynieśli swoje wiaderka, wodę w butelkach czy rękawice.