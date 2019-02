- W Pekinie jest dziewięć milionów rowerów. To jest fakt, to jest rzecz, której nie możemy zaprzeczyć - śpiewała brytyjska piosenkarka Kate Melua w swoim hicie „Nine Million Bicycles”. I niewiele się pomyliła. Jeszcze w latach 80. rower był najpopularniejszym środkiem transportu w Pekinie, jednak dynamiczny rozwój i zachłyśnięcie się samochodami znacznie ograniczył odsetek osób podróżujących na rowerze. Aż do 2016 r. gdy do Chin weszły wypożyczalnie jednośladów oferujące tzw. „free floating”.

W takim systemie, żeby zakończyć jazdę, niepotrzebna jest stacja bazowa. Rower można zostawić wszędzie, co gołym okiem widać w największych chińskich miastach, gdzie rowery dosłownie zalały ulice. Szacuje się, że do końca 2017 r. Chińczycy mogli skorzystać z 16 mln rowerów oferowanych przez 70 różnych firm. Wypożyczalnie wyrastały jak grzyby po deszczu, bez żadnych regulaminów i obostrzeń. Efektem są góry porzuconych rowerów, zastawione chodniki i wejścia do stacji metra. Podobnie jak w przypadku hulajnóg elektrycznych we Wrocławiu, które użytkownicy zostawiają w każdym miejscu, nawet wyrzucając do Odry.