Adam Muszyński jest astmatykiem. Jednego dnia, gdy we wrocławskim powietrzu było znacznie zwiększone stężenie pyłów PM2,5 i PM10, męczył go kaszel, dusił się. Poszedł do pulmonologa, lecz badania nie wykazały nic niepokojącego. To był jednak impuls do przetestowania masek antysmogowych.

Zwłaszcza że na Sępolnie, gdzie mieszkał Adam, wisiały billboardy „smog zabija”. Niewiele później Muszyński przeprowadził się na Ołtaszyn i tam poznał nowych sąsiadów Dianę i Przemysława Jaworskich, co ma wielkie znaczenie przy powstaniu pierwszej w Polsce chusty antysmogowej.

- Interpretacja powietrza zawsze była dla mnie drażliwym tematem. Diana kupiła maski dla rodziny i zaczęliśmy dyskutować, czy naprawdę nas chronią, zwłaszcza dzieci - mówi Adam Muszyński.

Od słów przeszli do czynów. Przetestowali maski będące na rynku i żadna im nie odpowiadała. Przede wszystkim były niewygodne, uwierały i wyglądały jak maski wojownika Sub-Zero z popularnej serii gier komputerowych Mortal Kombat. Nie wszystkim to odpowiada.