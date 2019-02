Od blisko roku trwa śledztwo łódzkiej prokuratury w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy. Pracuje nad nim troje prokuratorów, a niektóre czynności zostały zlecone policjantom z wrocławskiego wydziału spraw wewnętrznych.

– Śledztwo prowadzone jest dwutorowo. Badane są nieprawidłowości dotyczące postępowania, które doprowadziło do skazania Tomasza Komendy, m.in. ustalamy, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznań, a także zatajania tych, które świadczyłyby o jego niewinności. A jeżeli tak, to kto za to odpowiada – informuje Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jednocześnie sprawdzane są nieprawidłowości związane z pobytem Komendy w zakładach karnych. Chodzi o wszystkie przejawy związane z nieodpowiednim traktowaniem osadzonego.

Przesłuchania prokuratorów, biegłych, współosadzonych

W śledztwie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków i przewertowano ponad 70 tomów akt.