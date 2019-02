13 listopada ub. roku „Wyborcza” ujawniła stenogram rozmowy z udziałem właściciela Getin Banku Leszka Czarneckiego z przewodniczącym Komisji Nadzoru Bankowego z nadania PiS Markiem Chrzanowskim. Wg relacji bankiera Chrzanowski w zamian za 40 mln zł łapówki miał zaproponować przychylność kierowanej przez siebie komisji.

Czarnecki o sprawie powiadomił prokuraturę. W wyniku publikacji Chrzanowski podał się do dymisji. Afera mocno uderza w PiS.

„Z troski o finanse samorządu”

Tego samego dnia w dolnośląskim sejmiku Bezpartyjni Samorządowcy zawiązują koalicję z PiS. Dopina ją osobiście Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, który – jak ujawnił TVN24 – tydzień później, by nadzorować głosowanie w sprawie wyboru nowych władze regionu, przylatuje do Wrocławia rządowym samolotem, na pokładzie którego był tylko on.

20 listopada radni wybierają zarząd województwa złożony z polityków BS i PiS. Na marszałka wybrany zostaje Cezary Przybylski z BS, jego zastępcami zostają Marcin Krzyżanowski i Marcin Gwóźdź (obaj z PiS). W tym czasie Polska żyje aferą KNF. 29 listopada Chrzanowski zostaje tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.