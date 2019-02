Do pobicia dziecka na ul. Gagarina we Wrocławiu doszło w sobotę 9 lutego. 34-letnia Barbara J. wyciągnęła miesięcznego syna z wózka i zaczęła go bić. Z ustaleń śledztwa wynika, że miała rzucić chłopca na chodnik, kopać go, a nawet przydeptywać.

Niemowlak z obrażeniami ciała został przewieziony karetką do szpitala. Prokuratura i sąd zapewniają, że stan dziecka jest monitorowany, a jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Chłopca uratowali ludzie, którzy jechali ul. Gagarina. Wysiedli z auta, odebrali matce niemowlę i powiadomili policję. Okazało się, że kobieta miała ponad promil alkoholu w orgazmie, a w policyjnej bazie widniała jako osoba poszukiwana za kradzieże.

Barbara J. została zatrzymana i usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. – Jest on w tym przypadku jak najbardziej adekwatny – mówi sędzia Sylwia Jastrzemska, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. – Ten chłopiec przeżył dzięki osobom, które odpowiednio i szybko zareagowały, widząc, jak matka bije niemowlę. Reakcja społeczeństwa jest bardzo ważna – podkreśla rzeczniczka.