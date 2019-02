Udogodnienie dla pasażerów to wynik porozumienia podpisanego przez Polbus i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Żeby skorzystać z darmowego przejazdu, trzeba w kasach dworca wyrobić dodatkową kartę.

To ułatwienie to pokłosie zdarzenia sprzed kilkunastu dni, gdy na terenie dworca PKS znaleziono kota brytyjskiego. Jak się okazało, porzuciła go rodzina, której nie wpuszczono ze zwierzęciem na pokład autokaru Flixbus. Kota przygarnął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Czteroosobowa rodzina (dwoje dorosłych z dziewczynką i chłopcem) nie mogła zabrać kota na pokład autobusu. Kuweta z kotem (zadbanym i pięknym) została porzucona pomiędzy piętrami. Dzięki szybkiej reakcji ochrony i naszego kasjera, pana Józefa, zwierzakowi nic się nie stało - napisał na Facebooku Krzysztof Balawejder. Całość zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu.

Kot nazywa się Wrocek - tak zdecydowali mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, których prezydent poprosił o pomoc w wybraniu imienia dla zwierzęcia. W internetowej sondzie na Wrocka oddano aż 1600 głosów (inne propozycje to Borek i Ołtaszyn).