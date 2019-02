Do zdarzenia doszło 13 lutego we Wrocławiu. Kierowca potrącił na moście Pokoju łabędzia. Następnie, jak informuje Ekostraż, ciągnął pod autem żywego ptaka przez ul. Wyszyńskiego i Szczytnicką. Przechodnie próbowali go zatrzymać, ale nie reagował.

Na skrzyżowaniu ul. Szczytnickiej i Strubicza wyszarpał żyjącego jeszcze i rzucił w krzaki, tak że łabędź na nich zawisnął. Gdy go znaleziono, kopał nogami w ziemię próbując się uwolnić. Nie udało się go jednak uratować

Sprawca został już ustalony, ale Ekostraż razem ze Strażą Miejską poszukują świadków zdarzenia.

Na podstawie obrączki ustalono, że łabędź był ok. 9-letnim samcem. Został zaobrączkowany w 2013 r. na Wyspie Bielarskiej, gdzie był widywany co roku, z młodymi. Miał już wcześniej wypadek na moście Piaskowym. Nie wiadomo, czy z samochodem czy z trakcją, został zabrany przez weterynarza i po wyleczeniu wypuszczony. Ostatni raz widziano go w lutym 2017 r.