Media kilka dni temu obiegła informacja o planowanym proteście nauczycieli: "W dniach 17.12 - 21.12 bierzemy zbiorowe L4. Żądamy 1000 zł podwyżki od 1.02.2019 r.

Jeżeli rząd nas nie wysłucha, akcję powtarzamy po Nowym Roku. Mamy dość niskich zarobków i coraz trudniejszych warunków pracy. Nie czekajmy na związki zawodowe, bo efekty ich pracy są marne i niewidoczne. Zjednoczmy się na dole!". Jest to apel do nauczycieli, których wynagrodzenie wynosi aktualnie od 1751 zł netto (stażysta) do 2377 zł (nauczyciel dyplomowany).

Wrocławscy urzędnicy wiedzą o planowanym proteście, jednak mówią, że jest to akcja ogólnopolska i nie mogą nic z tym zrobić. Jacek Sutryk napisał za to list do premiera Morawieckiego. Czytamy w nim: „Edukacja dla naszego Miasta to priorytet. Tylko w przyszłorocznym budżecie zapisaliśmy na ten cel ponad 1,3 mld zł”.

Jak zauważa prezydent, koszty reformy oświatowej zostały przerzucone głównie na samorządy. Przy 226 placówkach oświatowych w samym Wrocławiu i 9384 etatach pedagogicznych można mówić więc o naprawdę dużym problemie. We wrześniu 2018 roku w szkołach brakowało 500 nauczycieli. W dniach 17.12-21.12 ta liczba może znacznie wzrosnąć, zagrażając bezpieczeństwu uczniów.