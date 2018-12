Zamek Rajsko usytuowany jest na południu Dolnego Śląska na terenie wsi Zapusta. Mieści się na stumetrowej skale, nad rzeką Kwisą, z widokiem na Zalew Leśniański.

Jego historia sięga prawdopodobnie XIII w. „Kwestią sporną jest, czy został on wybudowany przez świdnickiego księcia Bolka I w celu obrony granicy śląsko-łużyckiej, czy też wznieśli go w XIII lub XIV w. Piastowie Śląscy, by stanowił przeciwwagę dla położonego po sąsiedzku łużyckiego zamku Czocha” – czytamy na stronie zamku.

Okoliczni mieszkańcy wierzą natomiast, że najpierw stał tu dwór myśliwski, który rozbudowano do rozmiarów warowni. Jego właścicielem miał być rycerz-rozbójnik Jobst von Kolditz. W 1431 r. na budowlę mieli zdobyć i spalić husyci, przechodząc tędy z wyprawą łupieżczą na Górne Łużyce. Przez czterysta kolejnych lat ruina stała zapomniana.

Dopiero w roku 1863 kupił ją i odbudował włoski hrabia Aleksander von Minutoli. Ten miłośnik sztuki miał tutaj trzymać afrykańskie maski, bogatą kolekcję ceramiki weneckiej i obrazy Rembrandta. Po I wojnie światowej część jego kolekcji została zrabowana, a część zbiorów przeniesiono do pałacu w Biedrzychowicach, którego również był właścicielem.