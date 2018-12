Były ksiądz od lat gra na nosie polskiej demokracji: lży i obraża, pali portrety kolejnych polskich bohaterów, szkodzi wizerunkowi Polski w kraju i za granicą. Jak wtedy, gdy decyzją angielskich władz, które uznały go za antysemitę, nie został wpuszczony do Anglii. Czy ostatnio, gdy w bezczelnym liście do Piotra Wilczka, polskiego ambasadora w USA, pisał, że „żydostwo to tkanka nowotworowa na polskim organizmie”.

Za to wszystko nie spotyka go żadna kara. Gdy wrocławscy prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia za nawoływanie przez byłego księdza do nienawiści wobec Żydów i Ukraińców interweniował Krzysztof Sierak, zastępca Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, i nakazał śledczym go wycofać.

Gdy Żydów Międlar obrażał w internecie prokuratura uznała, że korzystał po prostu z wolności słowa. Inne śledztwo dotyczące występów eksduchownego w różnych częściach kraju już wiele miesięcy temu utknęło w Białymstoku. Można w ciemno stawiać, że też zostanie umorzone.