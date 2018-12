– Ceny tego typu lokali zaczynają się od ok. 10 tys. zł za m kw. W cenie jest kameralny charakter, bezpieczeństwo, reprezentacyjne części wspólne z recepcją. Liczą się też rozkład, duże przeszklenia, ciekawy widok z okna, loggia lub taras, usytuowanie na wysokim piętrze – opowiada Krzysztof Jabłoński, prezes biura Iglica Nieruchomości.

Położenie

– Zasady budowania mieszkań dla bogatego mieszczaństwa od 150 lat prawie się nie zmieniły – mówi Zbigniew Maćków z Maćków Pracownia Projektowa. – Najważniejsza jest lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Zarówno w skali makro, jak i mikro.

W skali makro oznacza to zaplanowanie budynku w dobrym rejonie miasta, blisko centrum, z dobrą komunikacją, w miejscu z dużą ilością zieleni (może być nad wodą) i w dobrym towarzystwie, czyli w pobliżu innych luksusowych mieszkań. Taką lokalizacją we Wrocławiu jest np. południowy cypel Kępy Mieszczańskiej w rejonie ul. Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic. Stąd jest ok. 500 m do Rynku.