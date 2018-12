– Piszę to dość zakłopotany, ponieważ w bistro przy ul. Skarbowców jadam często. Ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach wszędzie otaczają nas kamery, ale sprawdziłem model i okazuje się, że jest w nią wbudowany mikrofon. A więc w Folks Bistro jest PODSŁUCH! – poinformował nas czytelnik, pan Andrzej.

– Dziwię się, że po aferze z podsłuchami u „Sowy” ktoś się na coś takiego decyduje! Łamane są prawa moje i innych klientów – pisze czytelnik i tłumaczy, że na kawę do bistro, które mieści się w biurowcu, często zabiera swoich klientów. – Rozmawiamy poufnie, jaką mam pewność, że rozmowy nie wypłyną potem na YouTube? – pyta.

Jest tym bardziej oburzony, że kamerę wypatrzył sam. – Przy wejściu do lokalu nie ma żadnej informacji o tym, że jest w nim zainstalowany monitoring, ani jak długo są przetrzymywane te dane. A to ja decyduję, czy chcę być nagrywany, więc jeżeli zainstalowana kamera mi przeszkadza, to do lokalu nie wchodzę – pisze.