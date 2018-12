„Na Pułaskiego, od Hubskiej do Małachowskiego, pracuje już nowy wykonawca – PD Zbigniew Ziajka” – poinformowała spółka Wrocławskie Inwestycje. Umowę z nim w trybie z wolnej ręki została podpisana w czwartek. Kontrakt na dokończenie prac i doprowadzenie ul. Pułaskiego do ruchu wart jest 3,8 mln zł.

Kiedy to nastąpi?

Marek Szempliński, rzecznik WI: – Umowa zakłada przywrócenie przejezdności w przyszłym miesiącu, czyli do końca stycznia 2019 r.

Pilne poszukiwanie nowego wykonawcy WI zapowiadały w ubiegłą środę. To wówczas miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy z hiszpańskim konsorcjum Balzola. Dwa dni wcześniej wykonawca poinformował spółkę Wrocławskie Inwestycje, że wszystkie prace na Hubskiej zamierza zakończyć na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku.

– Zgodnie z umową termin na to mieli do połowy września – mówił Sławomir Kanik, kierownik projektu we WI. – Torowisko tramwajowe planowaliśmy oddać do użytku pod koniec roku, wiedząc, że przy takich inwestycjach zdarzają się jakieś problemy.