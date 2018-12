6 ZDJĘĆ Konferencja prasowa w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nowy dyrektor artystyczny Krzysztof Kopka (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Krzysztof Kopka - pisarz, dramaturg i reżyser - od czwartku jest pełnomocnikiem do spraw artystycznych w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pozostanie tam do momentu rozstrzygnięcia konkursu na nową dyrekcję tej sceny.