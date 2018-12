Od soboty na Buforowej zmieni się organizacja ruchu. Od ul. Konduktorskiej do Klasztornej kierowcy będą jeździć nową jezdnią.

– Przejazd – informuje spółka Wrocławskie Inwestycje – między nową jezdnią a starą, jest organizowany na wysokości ulicy Malinowskiego, gdzie stanie przystanek autobusowy w kierunku Iwin, a przystanki z ul. Jagodzińskiej zostaną przełożone na nową jezdnię, naprzeciwko ul. Brzozowej. Stara Buforowa nie zostanie zamknięta. Posłuży jako droga dojazdowa do pozostałych skrzyżowań.

Przypomnijmy: firma Strabag, która za 77 mln zł wykonuje prace, ma za zadanie zakończyć je w II kwartale przyszłego roku. Czy to się uda, nie wiadomo. Trwa walka z czasem. Powód?

Marek Szempliński, rzecznik WI: – Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że znacznie później, niż zakładaliśmy, weszliśmy na teren kolejowy, zatem będziemy musieli borykać się z warunkami pogodowymi, których można by uniknąć. Do tego dochodzi konieczność koordynacji z budową sieci Fortum oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej na zlecenie deweloperów, prowadzonych równolegle z naszą inwestycją. Mamy jednak podstawy by liczyć, że wykonawca przeprowadzi roboty w terminie.