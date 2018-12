Dolnośląska policja apeluje do kierowców o odpowiednie zabezpieczanie przewożonego ładunku. Nie bez powodu, ponieważ na początku grudnia doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia.

Jak można zobaczyć na filmie nagranym przez wideorejestrator w nieoznakowanym policyjnym radiowozie, z ciężarówki jadącej łącznikiem prowadzącym z Kobierzyc na AOW wypadł ładunek. Wpadł on pod koła jadącego za tirem auta. Kierowca drugiego pojazdu musiał gwałtownie hamować.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na kierowcę ciężarówki został nałożony mandat karny.

– Pamiętajmy, że przepisy bardzo dokładnie regulują zasady, które powinniśmy przestrzegać. Ważną i pierwszą zasadą jest to, że ładunek nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Z pewnością ładunek nie powinien też zmieniać położenia, jak wydarzyło się to w przedstawionej powyżej sytuacji ani wywoływać nadmiernego hałasu. Do kierowcy należy więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku np. poprzez pasy, plandeki – przypomina asp. szt. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu.