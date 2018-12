Wejście do Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce zostało całkowicie zasypane.

- Nasi obserwatorzy nie mają łatwej pracy. Wejście do obserwatorium zostało całkowicie przysypane śniegiem. Praca w takich warunkach to nie lada wyzwanie - napisało IMGW na swoim profilu na Facebooku.

Nie tylko na Śnieżce panują trudne warunki. W nocy spadło ok. 20 cm śniegów i został ogłoszony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

W związku z tym zamknięto kilka szlaków turystycznych, m.in. fragment zielonego prowadzący przez Łabski Kocioł w kierunku Śnieżnych Stawków do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem oraz szlak żółty na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów.



- Planując wycieczkę, pamiętajcie, że szlaki są nieprzetarte - apelują ratownicy GOPR.

Przypomnijmy, że przed weekendem omal nie doszło do tragedii. GOPR został wezwany na pomoc do położonego na wysokości 1400 m n.p.m. Domu Śląskiego, by ratować siedem rozebranych osób.