Ratownicy o zbyt niskich stawkach alarmowali już od wielu miesięcy. Zwracali także uwagę dyrekcji, że wynagrodzenia dla ratowników jeżdżących w Zespołach Ratownictwa Medycznego są niższe niż te, które otrzymują ratownicy zatrudnieni w szpitalach. Uważają te nierówności za niesprawiedliwe, podkreślając ogromną odpowiedzialność, która na nich ciąży.

- Kierowników zespołu ratownictwa medycznego zarabia ok. 30 zł na godzinę. Więcej, bo ok. 34 zł otrzymuje kierowca karetki, chociaż nie wymaga się od niego tak jak od kierownika 5 lat doświadczenia w tej pracy, to nie on jest także pociągnięty do odpowiedzialności w razie błędów. W szpitalach te stawki wynoszą ok. 40 zł - tłumaczy Michał Hoszowski z wrocławskiego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

I to właśnie o zrównanie pensji wnioskowali ratownicy przy podpisywaniu nowych kontraktów. W efekcie ponad stu pracowników nie podpisało nowych umów, ponieważ ich propozycje zarobków w konkursie ofert zostały odrzucone przez Pogotowie. - Usłyszeliśmy, że w pogotowiu nie ma pieniędzy - mówi Hoszowski.