WUWART Apartments, najnowszy projekt firmy PCG, będzie pierwszą inwestycją z górnej półki na Nowych Żernikach. To część miasta, gdzie powstaje wzorcowe osiedle Wuwa II, nawiązujące do historycznej, zrealizowanej przed wojną wystawy na wrocławskim Dąbiu - „Wohnung und Werkraum Ausstellung”, czyli „Mieszkanie i miejsce pracy”.

Idea modelowego osiedla na Wuwie II zostanie utrzymana, ale by zróżnicować zabudowę dzielnicy i stworzyć kompletnie nową tkankę miejską, pojawią się tam również apartamentowce. Będą to trzy butikowe budynki o niskiej, dwupiętrowej zabudowie i z tarasami na dachach. Powstanie w nich 18 ekskluzywnych apartamentów, każdy wyposażonym w system Smart Home. Będą miały powierzchnię od 70,92 do 93,95 m kw. i właściciele będą mogli ją dowolnie zaaranżować.

WUWART, czyli Smart Home

Na etapie przedsprzedaży, która potrwa do wiosny, wszyscy nabywcy będą mieli możliwość dostosowania rozkładów swoich apartamentów. – Przygotowaliśmy projekt, który na samym osiedlu będzie się zdecydowanie wyróżniał, choć tak jak cała dzielnica Nowe Żerniki ma być dopasowany do mieszkańców. Dajemy zatem nowoczesną bryłę, ale to przyszli mieszkańcy zadecydują, jak będzie mieszkało im się najlepiej – mówi Piotr Baran, prezes PCG.