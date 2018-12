– Nie dostaliśmy żadnego zgłoszenia w tej sprawie, ale zajęliśmy się nią po doniesieniach prasowych – wyjaśnia Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. – Sprawdziliśmy i na żadnym pomniku nie ma już obraźliwych napisów. Rozmawialiśmy o nich z właścicielami terenów, by wypytać o szczegóły. Z prokuraturą ustalamy, czy doszło do czynu karalnego, czyli do znieważenia pomników. Jak zbierzemy potrzebne materiały, decydujemy o dalszych krokach.

"Kto widzi i milczy, jest współwinny"

Policja apeluje też, by zgłaszały się do niej osoby, które mają informacje w tej sprawie. – Jeżeli ktoś widział, jak wieszane były te napisy i kto to robił, prosimy o kontakt – mówi Rajski.

Szarfy umieścili na pomnikach aktywiści antykościelni kryjących się pod nazwą „Wrocławska Grupa Nieznanych”. Napisy nazwali „stułami hańby”. Umieścili je na figurach Jana Pawła II przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Horbaczewskiego, a także koło pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Średzkiej i przy kościele Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Wittiga. Jedna z szarf pojawiła się również na ogrodzeniu kościoła przy ul. Glinianej, bo do znajdującego się za nim postumentu nie było dostępu.