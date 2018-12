To już kolejny przypadek zachorowania na odrę we Wrocławiu w ostatnim miesiącu. Z tym że w połowie listopada do szpitala przyjęto niemowlaka, który zaraził się na Ukrainie, a gdy został przyjęty do placówki, choroba była już na takim etapie, że dziecko nie mogło nikogo zarazić.

Tym razem na odrę zachorowała dziewczynka, która na co dzień chodzi do przedszkola Elfiki przy ul. Buforowej we Wrocławiu. - 4-latka trafiła do nas z typowymi objawami dla odry. Miała gorączkę i wysypkę. Nie była szczepiona - informuje Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Dziewczynka mogła zarazić inne dzieci. Przedszkole wysłało już do rodziców informację o możliwości zachorowania z zastrzeżeniem, że dzieci zaszczepione mogą dalej bezpiecznie przychodzić do przedszkola.

Dyrekcja tłumaczy, że podjęła wszystkie niezbędne kroki, zalecone przez szpital. Zaznacza jednak, że nie została upoważniona, by udzielać informacji na ten temat.