Funkcjonariusze z wrocławskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Jak wynika z materiałów zgromadzonych w tej sprawie, 19-letni mężczyzna na portalu randkowym, podając się za kobietę, umówił się na spotkanie z podanym w sieci mężczyzną.

Podał pokrzywdzonemu jedynie informację o bramie i czekał na niego. Byli umówieni na telefon. Gdy pokrzywdzony był pod blokiem, zadzwonił do swojej "randki", by przekazać informację, że jest i czeka. - Wtedy 19-latek podszedł do niego z nożem i zażądał gotówki. Pokrzywdzony stracił w ten sposób 300 złotych - informuje kom. Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji.

Obecnie sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki. Wyjaśniając okoliczności związane z działalnością zatrzymanego do dzisiaj ustalili, że 19-latek w ten sam sposób napadł też na dziewięciu innych mężczyzn.