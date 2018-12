277 etatów urzędniczych jest w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W poniedziałek do pracy nie przyszło 166 osób.

- Zwolnienia L4 cały czas wpływają. Na godz. 8.45 wpłynęło ich 49 - mówi Sylwia Jastrzemska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Oprócz tego w sądach rejonowych we Wrocławiu do pracy nie stawiły się 33 osoby. Ale to nie są jeszcze pełne dane.

Protestują m.in. protokolanci, sekretarze, pracownicy biurowi. Jaka jest przyczyna tej sytuacji? - Większość z tych pracowników jest przemęczona. Często nawet gdy są chorzy, przychodzą do pracy. Są zdeterminowani ze względu na swoje zarobki - tłumaczy sędzia Jastrzemska.

Wynagrodzenie sekretarza z 30-letnim stażem w sądzie we Wrocławiu wynosi 3 tysiące 100 złotych brutto. A sekretarz, który jest przyjmowany do pracy, otrzymuje 2 tysiące 700 złotych brutto. - A takie osoby mają na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Ich praca jest trudna - tłumaczy rzeczniczka sądu.