Niewykluczone, że Pawłowski od zespołu zostanie wkrótce odsunięty, a tymczasowym szkoleniowcem zostanie jego asystent Paweł Barylski.

Śląsk i Zagłębie powalczą o Laviczkę?

Przy Oporowskiej od pewnego czasu trwają poszukiwania kandydata na nowego trenera Śląska. Wrocławski klub po nieudanych przygodach z krajowymi trenerami (Mariusz Rumak, Jan Urban, Tadeusz Pawłowski) za priorytet postawił sobie zatrudnienie szkoleniowca zagranicznego. Swoją uwagę skupił na Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednym z kandydatów do pracy jest Vítezslav Lavicka, do niedawna selekcjoner reprezentacji Czech do lat 21. Lavicka niedawno zakończył pracę w tamtejszej federacji i aktualnie pozostaje bez klubu. Jednak 55-latni Czech na brak zainteresowania nie narzeka.

Trener ten łączony jest m.in. ze Spartą Praga. Aktualnie trenerem tamtejszej drużyny jest pełniący również rolę dyrektora sportowego Zdenek Scasny, który zastąpił zwolnionego na początku sezonu byłego szkoleniowca Zagłębia Lubin Pavla Hapala.