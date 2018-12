– Doniesienie złożyła dyrekcja szkoły – potwierdza szef Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Marcin Witkowski.

Jednak ze względu na dobro śledztwa na razie prokuratura nie udziela w tej sprawie żadnych innych informacji. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ksiądz M. jest wikariuszem w wałbrzyskiej parafii pw. św. Józefa Robotnika.

– W naszej szkole pracował od kilku lat – mówi nam Iwona Hnatiuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Został zawieszony w pracy nauczyciela po tym, jak jeden z 19-letnich uczniów pokazał dyrekcji erotyczne SMS-y, które dostał od księdza.

– Zawiesiłam go zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela – mówi nam dyrektor. – Wynika to z przepisów i w podobny sposób postąpiłabym z każdym nauczycielem, wobec którego pojawiłyby się takie podejrzenia, bez względu na to, czy byłby to duchowny, czy nie.

Sprawa została też zgłoszona do kuratorium oświaty i organu prowadzącego szkołę. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 złożyła też wniosek do pełnomocnika wojewody dolnośląskiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do księdza M.