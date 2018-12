69-letni kierowca autobusu, który w czwartek przewrócił się na trasie S3 na wysokości Kaźmierzowa, nie trafi na trzy miesiące do aresztu – informuje TVN24. Nie zgodził się na to sąd. Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy powiedziała stacji:

– Prokurator przedstawił kierowcy autobusu zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym z następstwem w postaci śmierci jednej pasażerki oraz obrażeniami ciała u 25 innych osób.

Mężczyzna, jak powiedziała rzecznik, nie przyznał się do winy, ale nie kwestionuje przekroczenia prędkości, które są zapisane na tachografie. Istnieje jednak zagrożenie matactwa z jego strony i próby wpływania na świadków. Stąd wniosek o areszt.

Sąd wniosek prokuratury jednak odrzucił.

Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem. Autobusem jechała wycieczka z osobami niepełnosprawnymi z okolic Międzyrzecza oraz Pszczewa. Wracali z Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Na wysokości Kaźmierzowa na S3 autokar wpadł do rowu, odbił się od przepustu i przewrócił się na bok na drodze wjazdowej na budowę.