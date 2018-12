Szykują się kolejne kłopoty z budową linii tramwajowej na ul. Hubskiej. Hiszpańskie konsorcjum Balzola, które w środę decyzją urzędników zostało stamtąd wyrzucone, oznaczyło materiały budowlane jako swoje. Czerwone napisy „własność Balzola” są m.in. na podkładach pod torowisko. Czy firma je stamtąd zabierze?

Marek Szempliński, rzecznik spółki Wrocławskie Inwestycje komentuje: – Oznakowanie, jako własnego, materiału, za który się nie zapłaciło (wiemy bo otrzymujemy zgłoszenia dostawców), to nowa odsłona działań tego wykonawcy. Nie budzi jednak wątpliwości, że Balzola prezentuje specyficzne podejście do obowiązków wynikających z kontraktu, zresztą dawało się to zauważyć na budowie dotychczas.

Dotychczas inwestycja była niczym „droga przez mękę”. Balzola, która zobowiązała się do wykonania wszystkich prac do połowy września, żądała przedłużenie terminu do przełomu kwietnia i maja przyszłego roku. Na placu budowy permanentnie brakowało pracowników i sprzętu, co irytowało mieszkańców Wrocławia. W dwóch miejscach na tablicach ktoś wypisał sprejem: „Do roboty”.