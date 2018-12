Biżuteria, broń, obsceniczne gadżety i zabawki dla dzieci, plakiety pielgrzymie i kości do gry, prezenty dla zakochanych i narzędzia rzemieślnicze, buty, miski, klucze, świeczniki – to wszystko zgubili lub wyrzucili ludzie, którzy kilkaset lat temu przychodzili na Nowy Targ, żeby zarobić lub wydać pieniądze. W mierzwie zalegającej plac przechowały się w doskonałym stanie wyroby ze skóry, drewno, a nawet jedwab.

Możecie to sprawdzić na własne oczy, bo te skarby pokazano na otwartej wczoraj wystawie we wrocławskim Arsenale. To efekt wykopalisk prowadzonych w latach 2010-2012, zaliczanych do największych i najważniejszych w historii Wrocławia.

„Ma kształt kwadratu, środek pokryty jest błotem i hałdą ziemi, służy jako miejsce postoju przybyszów i ich bydła” – tak na początku XVI wieku opisał Nowy Targ Bartłomiej Stein. Handlowano tu nabiałem, warzywami i drewnem, tutaj też znajdowały się pierwsze wrocławskie kuźnie, szopa do wypalania wapna i kierat do jego rozbijania. Nic więc dziwnego, że na placu panował bałagan, ale to najcenniejszy bałagan Wrocławia. To, co wpadło w błoto, śmieci, zwierzęce łajno, zostało na wieki. A autorzy wystawy, prof. Maciej Trzciński i Agata Witkowska, zbudowali z tych przedmiotów opowieść o życiu w średniowiecznym mieście.