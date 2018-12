Wałbrzyszanin Piotr Koper swoimi poszukiwaniami elektryzuje świat już od 2015 roku, kiedy zgłosił znalezisko popularnie nazywane „złotym pociągiem”.

Chodzi o niemiecki skład, który miał wjechać pod ziemię na trasie Wrocław – Wałbrzych. Zdaniem Kopra legendarny pociąg znajduje się przy 65. kilometrze tej linii kolejowej. Próby dostania się do tunelu w tym miejscu nie przyniosły skutku. Dlatego zdecydował się przebić do niego w innym miejscu.

Do tego celu wybrał obszar Stadniny Ogierów Zamku Książ. Tutaj miał się znajdować szyb wentylacyjny. Prace rozpoczął trzy tygodnie temu. Potwierdziły one istnienie tutaj studni.

– Studni na tym terenie było kilka – mówi Koper. – Interesuje nas jednak ta jedna, dlatego że leżała ona obok kolejki wąskotorowej, która prowadziła do Książa.

Zdaniem Piotra Kopra miejsce to w sposób naturalny mogło być wykorzystane jako szyb dla tunelu, który ma prowadzić do zamku. Ma to związek z przekazami, według których pod warownią niemieccy naziści zbudowali dworzec kolejowy. Do tego dworca miał też prowadzić tunel, w który wjechał „złoty pociąg”. W tej chwili trwa próba dokopania się do niego od góry. Wałbrzyszanin zszedł już 14 metrów w głąb.