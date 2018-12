1 ZDJĘCIE Elżbieta Stępień i Michał Jaros (TOMASZ PIETRZYK)

Posłowie Elżbieta Stępień i Michał Jaros po przejściu do klubu PO - Koalicji Obywatelskiej zostali wykluczeni z Nowoczesnej. W efekcie na współpracę PO i .N we wrocławskiej radzie miejskiej i sejmiku raczej nie ma już co liczyć. Do partii zbliża się za to prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który jutro zostanie szefem samorządowego think tanku .N.