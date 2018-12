Do pobicia doszło 24 września 2017 r. Gracjan P. wraz z kuzynem Rafałem K. wyszli do klubów - poimprezować. Około godz. 22 dotarli do Banana Club przy ul. Szewskiej. Trochę tańczyli, trochę wypili. W pewnym momencie Gracjan zostawił kuzyna i zniknął. Okazało się, że został ciężko pobity. Na monitoringu oprócz 24-latka widać jeszcze trzech mężczyzn.

35-letni obecnie Paweł J. jest jednym z nich. I to on miał być najbardziej brutalny. Bił i kopał 24-letniego Gracjana, nawet gdy ten nie miał sił się podnieść.

Po zdarzeniu Paweł J. uciekł i prawie przez rok ukrywał się przed policją, głównie poza granicami kraju. – Przebywał na terenie państw Unii Europejskiej. Przez cały czas próbował mylić tropy, m.in. zmieniał swój wygląd, posługiwał się tożsamością innej osoby czy też wysyłał listy do Polski z innych państw – informował po jego zatrzymaniu asp. szt. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.