„Grotowski Non Fiction” w reżyserii Katarzyny Kalwat i na podstawie koncepcji jej i Zbigniewa Libery będzie miał podwójną premierę – w najbliższą sobotę, gdy zobaczy go opolska publiczność i 4 stycznia, gdy zobaczy go ta wrocławska na Scenie na Strychu, wówczas właśnie uruchomionej po raz pierwszy po remoncie. W przedsięwzięciu biorą udział zarówno aktorzy WTW, jak i opolskiej sceny – zobaczymy Ewelinę Paszke-Lowitzsch, Jerzego Senatora, Mariusza Bąkowskiego, Andrzeja Jakubczyka, Rafała Kronenbergera, Magdalenę Maścianicę i Monikę Stanek.

Odpowiedź na pytanie, kto zagra Grotowskiego, może rozczarowywać – nikt. To współcześni aktorzy konfrontujący się z ideami twórcy Teatru Laboratorium są bohaterami tego przedstawienia, a proces, który jest wynikiem tego zderzenia – tematem.

Myśl Grotowskiego matrycą teatralną

We wtorek w Opolu dziennikarze mogli zobaczyć fragment spektaklu. Aktorzy są w nim uczestnikami konferencji naukowej, podczas której spierają się o różne aspekty życia i twórczości Grotowskiego, m.in. o to, gdzie doświadczył duchowego przełomu – w Indiach, na Kaukazie czy może w dzieciństwie w Nienadówce, gdzie w chlewiku czytał Biblię prosiętom? Członkowie konferencji nie pojawili się tu w pełnym składzie – podczas spektakli poprowadzą ją, improwizując, krytyk teatralny Roman Pawłowski i teatrolożka prof. Krystyna Duniec.