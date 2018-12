"Ogłosiliśmy jeden z najważniejszych przetargów planowanych w tym roku, czyli zamówienie na dostawę 17 rozjazdów tramwajowych i dwóch skrzyżowań torowych, które w kolejnych latach zostaną wbudowane w torowiska w kilku lokalizacjach" - informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Zamówienie dotyczy trzech rozjazdów, które składają się z 18 krzyżownic, 13 rozjazdów z sześcioma krzyżownicami, jednego rozjazdu z pięcioma krzyżownicami oraz dwóch skrzyżowań torów z 16 krzyżownicami.

Naprawione zostaną torowiska na pl. Legionów, ul. Świdnickiej, Podwalu, pl. Dominikańskim, ul. Piotra Skargi, ul. Kazimierza Wielkiego, al. Hallera, ul. Legnickiej i ul. Małachowskiego.

"Zdecydowaliśmy się na zamówienie wyłącznie rozjazdów i skrzyżowań bez ich montażu, by uniknąć sytuacji, w której wykonawcy muszą długo czekać na wyprodukowanie odpowiednich części torowiska. Liczymy, że przetargi tylko na roboty montażowe ułatwią nam prowadzenie wakacyjnych remontów torowych do 2021 r." - wyjaśnia ZDiUM.

Dostarczenie zamówionych rozjazdów i skrzyżowań odbywać się będzie w czterech transzach: do 15 czerwca 2019 r., do 15 października 2019 r., do 15 maja 2020 r. i ostatnia do 15 października 2020 r.