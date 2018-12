Ważenie ponad 13,5 tys. uczniów i ich plecaków w 53 szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili w październiku. Właśnie opublikowano raport z tych badań. Pokazuje on, że prawie 83 proc. uczniów nosi plecaki za ciężkie.

– Zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia to 10 proc. wagi ciała dziecka, tymczasem ponad 80 proc. z przebadanych nosi więcej, a co piąte – ponad 17 proc. – mówi Magdalena Odrowąż-Mieszkowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Badania pokazały, że w 52 w klasach 4–8 uczniowie po każdej lekcji zmieniają sale zajęć, w 53 szkołach w klasach 1–3 oddział ma przydzielona salę, w której uczniowie spędzają cały czas. Jaki efekt ma to badanie?

Odrowąż-Mieszkowska: – Informacyjny. Zwracamy uwagę na społeczny problem, którego nie da się tak po prostu rozwiązać. Rodzice kupują dzieciom zbyt ciężkie plecaki i dokładają do nich np. litrowy termos z herbatą i pudełka z kanapkami. Uczeń do szkoły zabiera często podręczniki na kilka dni i jakąś zabawkę, by pokazać kolegom na przerwie.