1 ZDJĘCIE Jacek Sutryk powołał nowego wiceprezydenta. To Adam Zawada, dotychczasowy wiceprezes spółki zarządzającej miejskim stadionem. (KRZYSZTOF ĆWIK)

Adam Zawada, dotychczasowy wiceprezes spółki zarządzającej wrocławskim stadionem, został nowym wiceprezydentem. Rekomendowała go Nowoczesna, a on do partii dopiero wstąpi.