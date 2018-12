1 ZDJĘCIE Konferencja w sprawie odwołania Cezarego Morawskiego z Teatru Polskiego. Marszałek Cezary Przybylski (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Nieoficjalnie już wiadomo, że następcą Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu ma zostać Jan Szurmiej. To jeden z tych nielicznych reżyserów, którzy poszli na współpracę z Morawski, gdy niemal cała Polska go bojkotowała.