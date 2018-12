Jak tłumaczy Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom, wrocławski deweloper zwiększył przychody mimo sporych wyzwań na rynku. Głównym czynnikiem hamującym sprzedaż mieszkań jest tegoroczny wzrost cen wynikający ze wzrostu kosztów budowy i kosztów zakupu gruntów.

– Wyższe o kilkanaście procent koszty zakupu mieszkania spowodowały istotne osłabienie popytu i wydłużenie procesu zakupowego. Klienci coraz częściej wstrzymują decyzję o zakupie mieszkania do końcowego etapu realizacji inwestycji lub nawet jej zakończenia – mówi Andrulewicz.

600 mieszkań do końca roku

I podkreśla, że firma zauważa coraz większe zainteresowanie mieszkaniami gotowymi, których obecnie Archicom ma w ofercie około 250.

Grupa podpisała w analizowanym okresie 652 akty notarialne, co oznacza wzrost o 31,2 proc. wobec 497 mieszkań przekazanych w I-III kw. 2017 r.

– Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Archicom powinien mieć IV kwartał tego roku. Celem zarządu jest przekazanie do końca roku ok. 600 mieszkań, co powinno istotnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom.