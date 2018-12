37 ZDJĘĆ Osiedle Lokum Vena (TOMASZ PIETRZYK)

Dawny szpital przy ul. Poniatowskiego to dzieło znanego architekta Alberta Graua. Przez lata niszczał, aż kupił go deweloper. Teraz ma już odnowioną elewację, ale we wnętrzu wciąż trwa aranżacja apartamentów. Szybciej mieszkańcy wprowadzą się do nowej części kompleksu.