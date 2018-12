Max Berg, projektant Hali Stulecia, kiosk zaprojektował w 1910 r. Wybudowano go na planie czworoboku, na skarpie nabrzeża fosy. Ma żelbetową konstrukcję szkieletową, przykrywa go czterospadowy dach z dachówką karpiówką, z wolimi oczkami w połaci. Małe pomieszczenie na poziomie zero otoczone zostało kolumnami.

Berg zaprojektował ten kiosk jako miejsce spotkań. Obok znajdował się, podobnie jak dzisiaj, przystanek autobusowy. Ludzie, którzy czekali na transport, mogli wykorzystać ten czas na wizytę w mleczarence. Na poziomie –1 czynna była kiedyś stacja redukcji gazu, starych maszyn nikt nie usunął i dziś są zabytkiem techniki wartym wyeksponowania. Ostatnio był tam punkt dorabiania kluczy.

Projekt rewitalizacji domku zrobiła architekt Anita Luniak, w jej wizji kiosk Berga wygląda jak grecka świątynia, ale żeby był funkcjonalny, przestrzeń między kolumnami jest oszklona. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na renowację tego budynku. Chętni mogą zgłaszać swoje oferty do 12 grudnia.