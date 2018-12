Najdłuższa kolejka ustawiła się jednak po autografy do Kuby Wojewódzkiego. Kiedy w sobotę przyjechałam do Hali Stulecia o godz. 16, ogonek ciągnął się niemal do wyjścia. Gdy wychodziłam stamtąd dwie godziny później, kilkanaście osób wciąż czekało na swoją szansę.

Wiadomo, fenomen celebryty robi swoje – jeśli brać pod uwagę długość ogonków, z Wojewódzkim nie mógłby rywalizować nawet Mariusz Szczygieł, który do Wrocławia przywiózł swój najnowszy zbiór reportaży „Nie ma”, opowieści o tym, że koniec bywa początkiem i że nigdy nie znika się bez śladu. Chociaż i tam po podpis na świeżutkim egzemplarzu i szansę na chwilę rozmowy z autorem trzeba było długo czekać.

Wrocławskie Targi Dobrych Książek rozlane po mieście

Nie wiadomo wciąż, ile osób odwiedziło w ciągu czterech dni wrocławską Halę Stulecia. W ubiegłych latach wynik oscylował wokół 60 tys. osób. Biorąc pod uwagę, że godziny działania stoisk zostały wydłużone, jest szansa, że uda się go przeskoczyć.