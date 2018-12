Piotr Malepszak w piątek złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa. – Zrobiłem to z powodów osobistych – tłumaczy z rozmowie z „Wyborczą”.

Wiadomo jednak, że dostał propozycję nowej pracy w spółce Centralny Port Komunikacyjny – dzisiaj ma być przedstawiony jako jej wiceprezes. To nie przypadek, bo od lipca ubiegłego roku zasiadał w zespole doradczym pełnomocnika rządu do spraw CPK.

Do KD Malepszak trafił pół roku wcześniej z Polskich Linii Kolejowych, gdzie pełnił funkcje od specjalisty do dyrektora biura i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. Kiedy w czerwcu 2017 r. został odwołany, nie przyjął propozycji przejścia na inne stanowisko w PLK.

Zatrudnienie go w KD było postrzegane jako bardzo dobry ruch. Branża kolejowa podkreślała, że Malepszak przygotowywał program dostosowania torów dla pendolino, a na Dolnym Śląsku m.in. przyczynił się do skrócenia czasu przejazdu z Wrocławia do Jeleniej Góry.