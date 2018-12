Ed Sheeran to młody brytyjski piosenkarz, znany z hitów takich jak „Perfect” czy „Happier”. Swoją przygodę z muzyką zaczął w 2005 r. 9 września 2011 r. został wydany jego debiutancki album studyjny, zatytułowany „+”, który dotarł do szczytu list przebojów w Australii, Irlandii, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Oprócz niego Sheeran ma na koncie jeszcze dwie płyty: „x” z 2014 r. i „÷” z 2017 r. W Polsce po raz pierwszy pojawił się na koncercie w 2015 r., następnie w 2018 r., jak się okazuje, dwukrotnie.

– Cały pobyt Eda u nas na zamku był owiany tajemnicą. Sami nie wiedzieliśmy na początku, kto do nas przyjedzie. W czerwcu zgłosiła się do nas duża firma eventowa z Warszawy z zapytaniem, czy nie zechcielibyśmy wynająć zamku na sześć dni dla nieznanego nam wtedy gościa. Zgodziliśmy się. Jak dowiedzieliśmy się, że chodzi o tak sławną postać jak Ed Sheeran, byliśmy zachwyceni – opowiada Bogusław Rudek, manager – burgrabia zamku Rajsko.



Ed przyjechał do Polski na urlop wraz z przyjaciółmi. Przez sześć dni zwiedzał okolicę, spacerował po lesie, grał w gry planszowe. Atrakcjami, jakimi mógł się cieszyć podczas pobytu w zamku Rajsko, była degustacja polskich win, pokazy rycerskie, średniowieczna uczta z pieczonym dzikiem, lokalnymi serami, chlebem i miodami pitnymi, które można znaleźć w ofercie zamku. Specjalnie dla niego odbył się też koncert muzyki dawnej, w który Ed się włączył.



– To nieprawda, co piszą inne media, że Ed był w Krakowie oraz na zamku Czocha. Owszem, na zdjęciu, które zamieścił niedawno na Instagramie, widać Czocha, ale to nie znaczy, że tam był. Praktycznie nie ruszał się z miejsca, aby nie zostać rozpoznanym – wyjaśnia Rudek.



Po sześciu dniach Ed Sheeran wraz z przyjaciółmi opuścili zamek Rajsko. Właścicielom pozostały piękne wspomnienia i duma, że spośród wielu opcji Ed wybrał właśnie ich posiadłość. – Konkurowaliśmy ze słynnym zamkiem Drakuli w Transylwanii i wygraliśmy, więc mamy się z czego cieszyć – mówi Rudek.