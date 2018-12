O rozbiciu międzynarodowej grupy, specjalizującej się w kradzieży wyłącznie luksusowych aut, pisaliśmy w „Wyborczej” w piątek. Wg śledczych ma ona na koncie kradzież 120 takich pojazdów (głównie mercedesów, range roverów i porsche), które były później rozbierane na części i wysyłane do Libanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Choć do zatrzymania sześciu członków grupy – trzech wrocławian, niemiecko-libańskiego małżeństwa i obywatelki Słowacji – doszło przed tygodniem, to policja i prokuratura sukcesem pochwaliły się dopiero przed weekendem.

Dotychczas nietykalny

Z naszych informacji wynika, że Polacy odpowiadali w tej grupie przede wszystkim za rozbiórkę kradzionych aut i przygotowanie ich do wysyłki. Prokuratura postawiła im za to zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i paserstwa. Żaden nie przyznał się do winy. Dwóch z trzech zostało tymczasowo aresztowanych.