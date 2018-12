Pierwszy etap prac powoli zmierza ku końcowi. Pierwszy z drewnianych pomostów już stoi, zamontowano tablice edukacyjne, trwają prace związane z montażem kolejnych ławek oraz małej architektury.

Koszt prac to ponad milion zł, a wykonują je firmy: Brukpol z Piasków i Konwerga z Poznania.

– To pierwszy krok do powstania „Trzebnickiego Parku Kulturowego”. W nowej przestrzeni mieszkańcy i turyści będą mogli wypoczywać, ale też przyswajać wiedzę na temat miejsca, gdzie odkryto ślady bytowania Homo Erectusa sprzed 500 tys. lat – mówił burmistrz Marek Długozima.

– Projekt jest przemyślany i skonsultowany z wybitnym naukowcem, prof. Janem Burdukiewiczem. Ważne było dla mnie, by mieć odpowiednie wsparcie merytoryczne, po to, by wszystko należycie zabezpieczyć i wyeksponować – dodał burmistrz.

Na ponadpółkilometrowej ścieżce znajdą się tablice dydaktyczne, które pomogą przyswoić wiedzę o tym miejscu. Całość zostanie oświetlona, zamontowane będą także kamery monitoringu.